Asiantuntija julistaa: tämän vuoksi Ott Tänak on Sardinian MM-rallin suurin suosikki

Pe: Testi-ek klo 9.00 ja EK:t 1-4 klo 15.15 alkaen

La: EK:t 5-12 klo 8.25 alkaen

Su: EK:t 13-16 klo 8.45 alkaen Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2024.

Kauden kuudenteen osakilpailuun lähdettäessä parhaiten pullat ovat uunissa Hyundain Thierry Neuvillella, joka johtaa MM-sarjaa 24 pisteen erolla Toyotan Elfyn Evansiin ja 31 pisteen erolla tallikaveriinsa Ott Tänakiin.

MTV Urheilun asiantuntija Jari Ketomaa nostaa tästä joukosta suurimmaksi voittajasuosikiksi Tänakin.

– Lähtöpaikka osuu, ja vauhti alkaa olla aika kohdallaan. Kun katsoo tuloskäyrää, kyllä se Tänakin tuuri nyt pakostikin kääntyy. Ei se voi aina olla pelkkää vastavirtaan menemistä.

– Rengasasia on mielestäni Hyundain puolella. Hyundai toimii paremmin kovalla renkaalla. Toyota on ehkä aavistuksen hellempi renkaiden kanssa eikä kuluta niitä niin paljon, mutta Sardiniassa ei ole mitään järkyttävän pitkiä erikoiskokeita, eikä renkaiden kanssa tule olemaan minkäänlaista ongelmaa.

Kisa ajetaan läpi normaalia lyhyemmässä aikataulussa perjantai-iltapäivästä sunnuntai-iltapäivään. Vajaan kahden vuorokauden aikana ajetaan 16 erikoiskoetta mutta vain 266,12 ek-kilometriä.

– Rengasmäärä (28 kovaa ja 8 pehmeää) on sama kuin normaalissa rallissa, ja se on vähän hölmöä, ettei sitä ole pienennetty, vaikka kilometrejä on normaalia vähmemän.

Renkaiden lisäksi Tänakin puolella on historia. Hän itse on juhlinut Sardiniassa voittoa kahdesti. Vuonna 2019 varmalta näyttäneen ykkössijan vei viimeisellä ek:lla hänen Toyotastaan hajonnut ohjaustehostin. Osittain tämän vuoksi viimeisen kuuden vuoden Sardinian-voitot ovat Hyundain ja Toyotan välillä peräti 5–1 ensin mainitun hyväksi.

– Hyundain painopiste on tehty matalammalle. Kun on kova pito ja kohtuullisen hitaat vauhdit, siihen ei tule painonsiirtymää ja hitausmomenttia niin paljon. Se on ketterämpi kääntää hitaissa mutkissa. Toyota on massakeskipisteeltään korkeampi, ja siinä tulee painonsiirtymiä, jotka aiheuttavat kovapitoisissa olosuhteissa soraralleissa hitautta tiukoissa mutkissa ja käännöksissä, Ketomaa selventää.

– MM-sarjan kokonaisuutta ajatellen, kun siellä on pääsääntöisesti enemmän irtosoraa ja heikompi pito, Toyotan tavalla tehtyä autoa, sen jousitusta ja ajettavuutta, on ehkä helpompi kontrolloida. Mutta tämän rallin osalta näkisin, että Hyundai on yksinkertaisesti nopeampi siksi, että painopiste on suunniteltu matalammalle.

MM-sarjaa johtavan Neuvillen mukaan Hyundai suurin este menestystä ajatellen on se, että Hyundai ei testannut Sardiniassa – toisin kuin Toyota.