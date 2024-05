Sardinian MM-rallissa odottaa kiehtova kysymys: "Kuka valitsee minkäkin tien?"

– Tämänvuotinen Sardinian ralli on entistäkin vaikeampi, ja se vaatii kuljettajilta yhä enemmän tarkkaavaisuutta, erityisesti renkaiden hallintaan liittyen. Tiedämme, että pätkät ovat vaikeimmillaan silloin, kun niitä ajetaan toiseen kertaan, ja nyt niin täytyy tehdä ilman, että välissä on renkaanvaihtoa, Pirellin rallipomo Terenzio Testoni huomauttaa.

– Ensimmäiselle lenkille kuskit joutuvat varmaan säätämään autoa jousituksen puolelta pehmeäksi, hakemaan vetopitoa, että kova rengas toimisi yhtään siinä olosuhteessa. Toisen lenkin siirtymillä joudutaan ruuvaamaan autoa jäykemmäksi säätöjen puolesta, mutta siinäkin on rajansa. Siinä joutuu aikamoisella kompromissilla lähtemään. Kuka valitsee minkäkin tien? Jos lähtee ensimmäisen ajokerran optimisäädöillä, voittaa ensimmäisellä ajokerralla, mutta kun toisella lenkillä tulee uria, kova pito ja isoja kiviä, on hirveä riski, että se pehmeä jousitus särkee auton ja joutuu keskeyttämään.

– Ogier on silloin parhaimmillaan, kun pitää pehmeällä renkaalla optimoida; on sellainen Portugalin tyyppinen olosuhde, jossa pannaan sekaisin pehmeää ja kovaa rengasta, eikä kumpikaan ole ihan paras mahdollinen. Siinä se on ihan ylivoimainen. Sardinia kuumassa kelissä on kuitenkin ihan pelkkää kovan renkaan asiaa. Näkisin, että Hyundai saa paremman hyödyn siitä kovasta renkaasta.