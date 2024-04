Teemu Suninen kertoo kuulemastaan – Ott Tänakista karua puhetta

Hyundaille palanneen Tänakin alkukauteen on mahtunut reilusti isoja virheitä. Tiimejä viime vuosina tiuhaan vaihtanut virolainen on neljän osakilpailun jälkeen MM-sarjassa neljäntenä, jo 34 pistettä MM-sarjaa johtavaa tallikaveriaan Thierry Neuvillea perässä.

– Ehkä ihan terävin kärki on tällä hetkellä vähän mennyt. On ollut tietysti paljon vastoinkäymisiä ja tekniikkamurheita viime vuosina. Varmasti raskas kausi on ollut henkisesti.