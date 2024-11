Asiantuntija ei usko sattumaan: Merikaapelin katkeaminen pikemminkin "tihutyö kuin vahinko"

– Turhan suuri sattuma, että olisi vahinko, vielä kun on yöaikaan katkennut. Varmaa tämä ei tietysti ole, mutta jos vaikka kalastajilla olisi kaapeli jäänyt trooliin kiinni, he kyllä siitä ilmoittavat, Frantti sanoo puhelimitse.

Mahdollisesta tihutyön tekijästä ei ole tietoa. Tämänkaltaisissa tapauksissa on aina vaikea sanoa varmuudella, kuka teon takana todella on, Frantti arvioi.

– Eri asia on, onko kaapelin mahdollisesta katkaisemista vastannut pinta-alus. Puolustusvoimilla ja Natolla on kykyä valvoa pinnan alaista toimintaa, mutta mitä he julkisuuteen kertovat, on ihan toinen juttu, hän jatkaa.