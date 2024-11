CNN: Yhdysvallat varoitti Venäjän toimista Itämerellä jo kuukausia sitten

Lähteiden mukaan Yhdysvallat on havainnut Venäjän sotilaallisen toiminnan lisääntyneen merenalaisten kaapeleiden lähettyvillä. Nimettömät viranomaislähteet kertovat CNN:lle, että Venäjä on myös kehittänyt sotilasyksikköä, johon kuuluu pinta-aluksia, sukellusveneitä sekä droneja. Yksikkö tunnetaan venäjäkielisellä lyhenteellä GUGI, syvänmeren tutkimuksen pääosasto.

Kaksi merikaapelia katkennut

Itämeren alueella on parin päivän sisään vaurioitunut kaksi tietoliikennekaapelia. Maanantaina uutisoitiin Suomen ja Saksan välisen tietoliikennekaapelin katkenneen. Vaurio havaittiin varhain maanantaiaamuna.

Myös Ruotsin ja Liettuan välinen merikaapeli on katkennut.

– Jos ajatellaan, että noin vuorokauden sisään on kaksi kaapelia mennyt poikki, niin mielestäni se vaihtoehto on, että mahdollisesti lisääkin menee. Kyllä se on otettava huomioon, Limnéll toteaa.