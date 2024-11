Asiantuntija huolestui kaapelivaurioiden mahdollisesta taustasta: "Myrskyn merkit"

Itämerellä on havaittu lyhyen ajan sisällä kaksi tietoliikennekaapelien vauriota: Suomen ja Saksan sekä Ruotsin ja Liettuan välisissä kaapeleissa. Liettua kertoo lisäävänsä merialueidensa valvontaa tapahtuman takia ja Saksan puolustusministeri uskoo, että kyse on hybridioperaatiosta.

Avainkysymyksenä tällä hetkellä on, mikä aiheutti kaapeleiden vaurioitumiset ja onko kyse sabotaasista.

– Netti toimii, koska on olemassa vajaa kymmenen samanlaista kaapelia muualla. Internethän on sellainen, että se hakee viestille sen reitin, mikä on vapaa ja nopein, eikä se välitä yhden kaapelin katkeamisesta.