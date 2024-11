Miten Itämeren kaapelikatko vaikuttaa Suomeen? Näin voit varautua ja pysyä aina verkossa

Itämerellä on havaittu lyhyen ajan sisällä kaksi tietoliikennekaapelien vauriota: Suomen ja Saksan sekä Ruotsin ja Liettuan välisissä kaapeleissa.

– Konkreettinen haitta katkeamisesta on ollut aika pieni. Normaali kuluttaja ei ole huomannut yhtään mitään. Se on laskenut Suomen internet-kapasiteettia eli meillä on vähemmän verkkokaistaa käytössä, kommentoi tietoturvayhtiö Withsecuren tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen Huomenta Suomessa.