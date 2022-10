Teemu Selänne lähti mukaan mielenkiintoiseen projektiin – perustaa uuden liigan

Teemu Selänne on mukana perustamassa uutta junioriliigaa Yhdysvalloissa. Selänteen kanssa samassa projektissa on myös takavuosien NHL-tähti Luc Robitaille .

– Saamamme tuki on ollut poikkeuksellista, vaikka olemme tienneet, että meillä on voittava konsepti, jossa on paljon potentiaalia, West Coast Hockey Sports and Entertainmentin toimitusjohtaja ja perustajaosakas Ben Robert sanoi Hockey Newsin mukaan.