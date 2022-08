Artemis-avaruushanke on historiallinen myös suomalaisille: Mukana turkulaista huipputeknologiaa – näin toimitusjohtaja kommentoi

MTV Uutiset Live kertoo ja näyttää kun tapahtuu. Se on toimitus, joka elää uutispäivää kanssasi.

ASRO:n toimitusjohtaja Jussi Lehti kertoi MTV Uutiset Liven haastattelussa, että eri puolille Orion-alusta on asennettu viisi säteilymonitoria, jotka mittaavat, millaiselle säteilylle astronautit altistuvat tulevilla kuulennoilla.

Monitorit mittaavat avaruudessa ihmiselle haitallista säteilyä sekä kartoittavat aluksen säteily-ympäristöä. Tieto on tärkeää tulevaisuuden mahdollisesti miehitetyille kuulennoille.

– Vaativinta on paluu maanpinnalle, siinä on aikamoiset tärähdykset. Myös tietenkin raketin laukaisu, kuinka monitorit kestävät tärinät. Niitäkin on toki testattu, Lehti sanoo.