Nasan miehitetty kuulento saattaakin myöhästyä

Miljardööri Elon Muskin SpaceX valikoitui rakentamaan laskeutumisjärjestelmän, jonka on määrä perustua versioon yhtiön kehittelemästä Starship-aluksesta. Starship ei ole kuitenkaan vielä läheskään valmis, ja esimerkiksi aluksen koelento kiertoradalle päättyi dramaattiseen räjähdykseen tämän vuoden huhtikuussa.

Free kertoo kantavansa vierailun jälkeen edelleen huolta siitä, että SpaceX ei ole onnistunut laukaisussa ja tämä tulisi tehdä monta kertaa ennen kuin raketti on valmis.

Starshipin viivästymisellä on myös heijastusvaikutuksia, koska avaruuspukujen valmistajan on tiedettävä, kuinka puvut ovat yhteydessä avaruusalukseen. Lisäksi on rakennettava simulaattoreita, jotta astronautit voivat opetella aluksen järjestelmiä.