Paluu Kuuhun jyrähtää käyntiin huomenna: Maailman tehokkain raketti valmiina riskejä täynnä olevaan matkaan!

Artemis 1 suuntaa Kuuhun melkoisella jytinällä: Space.com -sivusto kertoo, että uusi SLS-kantoraketti (Space Launch System) on jopa Apollo-kuulentojen Saturn V -mahtirakettia tehokkaampi. Lentoon lähtiessään kokonaisuus on 98 metriä korkea ja SLS-painaa hurjat 2,6 miljoonaa kiloa. Uutiskanava CNN:n mukaan paino vastaa kahdeksaa täyteen lastattua 747 "Jumbo Jet" -konetta.

Artemis edustaa ensiaskeleita kohti punaista planeettaa

Luvassa kova testi

Artemis 1 -testilento on tarkoitus laukaista Kennedyn avaruuskeskuksesta Floridasta huomenna kello 15.33 Suomen aikaa ja laukaisuikkuna on kaksi tuntia. Nasan mukaan tuolla aikavälillä on 70 prosentin mahdollisuus hyvään säähän. Avaruuskeskuksen liepeille on odotettu saapuvan jopa satojatuhansia ihmisiä seuraamaan laukaisua.