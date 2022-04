Manchester Unitedin manageri tyrmäsi oman joukkueensa – laukoi kovia totuuksia tappion jälkeen: "Se oli minulle selvää jo kolmen viikon jälkeen"

Manchester Unitedin manageri Ralf Rangnick ei liiammin puolustellut joukkueensa pelaamista, vaan myönsi suoraan tasoeron Liverpooliin olevan nähdyn kaltainen.

Rangnickin sanat pelin jälkeen antavat synkän kuvan

– Se on häpeällistä, se on pettymys, ehkä jopa nöyryytys. Meidän on hyväksyttävä, että he ovat kuusi vuotta meitä edellä tällä hetkellä. Kun Jürgen Klopp tuli (Liverpooliin lokakuussa 2015), he muuttivat seuraa ja nostivat ei vain joukkueen vaan koko seuran ja kaupungin uudelle tasolle. Tämän pitää tapahtua meille seuraavien siirtoikkunoiden aikana, Rangnick totesi brittilehti The Guardianin mukaan.

Neljästi osunut Liverpool yritti maalintekoa 14 kertaa Unitedin kahta yritystä vastaan. Pallonhallinta meni 72-prosenttisesti kotijoukkueelle, niin kuin käytännössä kaikki muutkin tilastot. Jopa rikkeitä kotijoukkue teki kaksi kertaa vieraitaan enemmän, mikä kielii jopa henkisestä lannistumisesta.

– En usko, että pelaajat luovuttivat henkisesti, peli oli vain eri tasolla. Heillä on parempia pelaajia kuin meillä, ja se näkyi todella tuloksessa tänään, virkaa tekevä saksalaismanageri totesi.

Kokenut Rangnick palkattiin laastariksi Ole Gunnar Solskjärin potkujen jälkeen, mutta Unitedin ongelmat vaikuttavat olevan syvemmällä kuin siinä, kuka joukkuetta valmentaa.

Seuraavaksi päävalmentajaksi on tulossa Ajax-käskijä Erik ten Hag. The Guardianin mukaan hollantilaisen ensi kaudesta alkava sopimus julkistetaan lähipäivinä.

Rangnickin mukaan Unitedin pelaajisto kaipaa tuuletusta.

– Jälleenrakennusta tarvitaan, se oli minulle selvää jo kolmen tai neljän viikon jälkeen. Tämä on meille äärimmäisen noloa. Meidän on vain hyväksyttävä, että he ovat parempia kuin me – sanoisin, että [Liverpoolilla] on 25 F1-autoa joukkueessaan.

Viiden alakerta petti

Rangnick kuitenkin tunnusti, ettei hänen valmennuksensakaan ollut onnistunut Anfieldin illassa. Hän ei myöskään ottanut ryhmänsä lukuisia poissaoloja, joista merkittävimpänä lapsensa menettänyt Cristiano Ronaldo, suojakilvekseen lehdistön edessä.

– Meidän on oltava itsekriittisiä. Se, miten pelasimme ensimmäisten 45 minuutin aikana, ei ole lähelläkään sitä, mitä haluaisimme nähdä. Koska meillä ei ollut puolustavia keskikenttäpelaajia käytettävissä, päätimme mennä viiden alakerralla. Tein sen päätöksen välittömästi Norwich-ottelun jälkeen (3–2-voitto). Norwichilla oli viisi tai kuusi massiivista maalintekopaikkaa, ja ilman David de Geaa me olisimme voineet päästää kolme tai neljä, Ranginick avasi.

– En usko, että ensimmäinen puoliaika johtui meidän ryhmityksestämme. Tapa, jolla päästimme ensimmäisen maalimme, ei todellakaan kuulunut suunnitelmaan. Se vaikutti itseluottamukseemme. Ensimmäinen puoliaika ei ollut riittävän hyvä. Me muutimme viiden alakerran neljään (tauolla), ja ensimmäiset 25 minuuttia toisesta puoliajasta oli parempi.