Lontoolainen Arsenal vankisti pyhäinmiesten päivänä johtoaan jalkapallon miesten Englannin Valioliigan kärjessä. Arsenal otti sarjassa neljännen peräkkäisen voittonsa, kun se kukisti vieraissa valioliiganousija Burnleyn vieraissa 2–0.
Valioliigassa neljännen kerran peräkkäin nollan pitäneen Arsenalin maalit tekivät ensimmäisellä puoliajalla ruotsalaishyökkääjä Viktor Gyökeres ja Declan Rice.
Kaikissa kilpailuissa kahdeksannen voittonsa peräkkäin hankkinut Arsenal kasvatti Valioliigassa johtonsa seitsemään pisteeseen. Se on pelannut ottelun enemmän kuin sarjataulukossa toisena oleva Bournemouth.
Manchester Unitedilla oli mahdollisuus nousta sarjataulukossa toiseksi, mutta se joutui luopumaan avauspuoliajan 1–0-johtoasemastaan ja tyytymään Nottinghamin vieraana 2–2-tasapeliin. Sarjassa toisena on tällä hetkellä Bournemouth.
Brighton murjoi kotikentällään pääsarjanousija Leedsiä 3–0, ja Fulham kuritti Wolverhamptonia kotinurmellaan myös 3–0. Crystal Palace peittosi kotiottelussaan Brentfordin 2–0.
Kierroksen loput ottelut Tottenham–Chelsea ja Liverpool–Aston Villa pelataan myöhemmin.