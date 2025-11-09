Manchester Cityä ei kannata liputtaa ulos jalkapallon Englannin Valioliigan mestaruuskamppailusta. Päävalmentaja Pep Guardiolan suojatit murjoivat Valioliigassa viime aikoina kangerrellutta Liverpoolia sunnuntaina 3–0.
Liverpool peittosi viikolla Mestarien liigassa itsensä Real Madridin, mutta Manchesterissä europeli oli vain kalpea muisto. Kotijoukkue Manchester City teki kentällä mitä tahtoi.
Maalitulituksen aloitti kukapa muu kuin Cityn norjalaishyökkääjä Erling Haaland, joka osui 29. minuutilla. Osuma oli hänelle kauden Valioliigassa 14:s. Haalandilla oli varaa epäonnistua ottelussa rangaistuspotkussa.
Kotijohdon täydensi 2–0:aan avauspuoliajan lisäajalla Nico Gonzalez. Taiturimainen Jeremy Doku iski 3–0 toisella puoliajalla 63. minuutilla.
Voitolla Manchester City kipusi sarjakakkosena neljän pisteen päähän Valioliigaa johtavasta Arsenalista.
Jo neljännen vieraspelinsä peräkkäin hävinnyt Liverpool romahti sarjataulukossa kahdeksanneksi. Viime kauden mestari on Arsenalia jäljessä kahdeksan pistettä.
Villa venytti maaliverkkoa
Aston Villa paranteli näkymiään, kun se murskasi kotikentällään syyskauden komeettajoukkueen Bournemouthin 4–0. Voitollaan Villa kipusi sarjataulukossa kuudenneksi ohittamalla muun muassa Bournemouthin.