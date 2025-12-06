Aston Villa päätti Arsenalin pitkän tappiottomien pelien sarjan, kun se nappasi jalkapallon Englannin Valioliigassa 2–1-kotivoiton.

Arsenalin edellinen tappio nähtiin 31. elokuuta, kun se taipui Liverpoolille. Lontoolaisseura pelasi sen jälkeen 18 peräkkäistä otteluaan tappiotta, kun kaikki kilpailut luetaan mukaan.



Villan sankariksi nousi Emiliano Buendia. Aikoinaan Teemu Pukin tutkaparina Norwichissa häärinyt Buendia laukoi kotijoukkueen voittomaalin lisäajan viimeisillä sekunneilla.



Hyvän avauspuoliajan pelannut Villa siirtyi 36. peliminuutilla johtoon Matty Cashin laukauksella. Leandro Trossard toi Arsenalin tasoihin 52. minuutilla.

City jyräsi Sunderlandin

Arsenal johtaa Valioliigaa kahden pisteen erolla Manchester Cityyn, joka juhli lauantaina 3–0-kotivoittoa Sunderlandista. Villa on jäänyt Citystä pisteen ja on kolmantena.



Villa aloitti liigakautensa pelaamalla viisi ensimmäistä otteluaan voitotta, mutta on vienyt sen jälkeen nimiinsä kymmenestä sarjapelistään yhdeksän. Kaikki kilpailut mukaan lukien Villa on voittanut seitsemän tuoreinta kamppailuaan.



Sarjanousija Sunderland on pelannut kelpo kauden, mutta lauantaina se jäi Cityn jyräämäksi. Ruben Dias, Josko Gvardiol ja Phil Foden viimeistelivät manchesteriläisjätille maalin mieheen.



Muista kotijoukkueista Bournemouth päätyi maalittomaan tulokseen Chelseaa vastaan, Everton löylytti Nottingham Forestia 3–0, Newcastle voitti Burnleyn 2–1 ja Tottenham kaatoi Brentfordin 2–0. Leeds isännöi myöhemmin lauantaina Liverpoolia.