Jättiyllätys Valioliigassa – vastaavaa ei ole nähty 22 vuoteen

Forest kaatui viimein

Arsenal on voittanut viimeksi 5. lokakuuta ja pudonnut jo kymmenen pisteen päähän johtavasta Liverpoolista.

Liverpool kasvatti johtoaan

Liverpool on voittanut kauden 11 pelistään yhdeksän. Joukkueen peliä tuntuu virkistäneen uuden päävalmentaja Arne Slotin saapuminen puikkoihin Jürgen Kloppin tilalle.

– Meillä on johto, mutta se on pieni. Edessä on monia haasteita, Slot sanoi.