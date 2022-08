Aron Kiviharju, 16, on Suomi-kiekon uusi helmi – valmentajaikoni Hannu Jortikan oli nähtävä huippulupaus paikan päällä: "Hyvältä näyttää, ei voi muuta sanoa"

IMAGO/kolbert-press/ All Over Press

– Olin Tomi Kallion kanssa katsomassa TPS:n treenejä ja kyllä ne omat kysymykset kohdistuivat siihen, että kuka se Kiviharju on, kun en ole eläessäni häntä nähnyt. Sitä on kuitenkin niin paljon kehuttu, kuusinkertainen suomenmestarivalmentaja Hannu Jortikka sanoo Kiviharjusta MTV Urheilulle.

– Aika monet toisen polven pelaajat ovat kasvaneet jääkiekon ympärillä ja halleilla pyöriessä. Aronilla on ihan sama tarina. Hänen liikkumisensa on niin luontaista, puhumattakaan siitä, miten hän operoi mailan kanssa. Hän on saanut oivia malleja ja se näkyy hänen pelaamisessaan. Lahjoja on ja paljon, Jortikka jatkaa Kiviharjusta.