Israelin ilmaiskut ovat tuhonneet suuren osan Gazan mittavasta kulttuuriperinnöstä.

BBC:n mukaan Unesco on vahvistanut vaurioita olevan jo yli sadassa uskonnollisesti ja historiallisesti merkittävässä kohteessa. Reuters puolestaan raportoi jo viime vuonna tuhoutuneita arkeologisia ja muinaisia kohteita oli yli 200 noin 325:stä.

– En koskaan kuvitellut, että arkeologiset kohteet, museot ja varastot tuhoutuisivat, sanoo BBC:lle Gazan johtava arkeologi Fadel al-Otol.

Hän on joutunut lähtemään perheensä kanssa maanpakoon. Hänen mukaansa monet paikalliset surevat paitsi ihmishenkien menetyksiä myös oman historiansa katoamista.

Lue myös: Israelin asevoimat sanoo iskeneensä eilen yli 150 kohteeseen Gazan kaupungissa

Gazan tiedotustoimisto kertoi, että tuhoutuneisiin kohteisiin kuuluu muinaisia kirkkoja, moskeijoita, kouluja, museoita sekä muita historiallisia ja arkeologisia kohteita ja monumentteja.

– Armeijan tuhoamat muinaiset ja arkeologiset kohteet juontavat juurensa foinikialaisten ja roomalaisten ajoilta, osa on peräisin vuosien 800 ennen ajanlaskun alkua ja 1400. väliltä, ja toiset rakennettiin noin 400 vuotta sitten, toimisto totesi lausunnossaan.

Tuhottujen kohteiden joukossa olivat muun muassa Suuri Omari -moskeija, Bysanttilaisaikainen kirkko Jabalialla, Al-Khadirin pyhäkkö Deir al-Balahissa keskisellä Gazan kaistalla sekä Blakhiya bysanttilainen hautausmaa (Palestiinan Anthedon) Gazan kaupungin luoteisosassa.

Lisäksi vakavia vaurioita kärsivät muun muassa kreikkalais-ortodoksinen Pyhän Porfyrioksen kirkko, 400 vuotta vanha Al-Saqqa-talo sekä Sayed al-Hashim -moskeija, yksi Gazan vanhimmista moskeijoista.

Ikonisia kohteita raunioina

Erityisen raskaasti on kärsinyt Gazan vanhakaupunki, jossa sijaitsee myös ikoninen Suuri Omari -moskeija. Se on menettänyt tunnusomaisen kahdeksankulmaisen minareettinsa. Moskeija on ollut alueen suurin ja vanhin, mutta nyt jäljellä on vain sen torni on katkenneena pätkänä.

Suuri Omari -moskeija tammikuussa 2025.

Suuri Omari -moskeija helmikuussa 2022 ennen tuhoutumistaan.

Myös 700 vuotta vanha linnoitus Qasr al-Basha on murentunut maan tasalle. Sitä käytettiin museona vielä ennen Israelin hyökkäyksiä. Museon tuhansien esineiden kohtalo on epäselvä.

Qasr al-Basha vuonna 2022.STELLA Pictures / ddp

Linnoitus tuhoutui alkuvuodesta 2024./All Over Press

Lisäksi Souq al-Qissariya, keskiaikainen kultaseppien basaari, on saanut suoran osuman. Läheinen Hammam al-Samra, perinteinen kylpylä, on sekin hävinnyt kokonaan.

Hammam al-Samra oli Gazan viimeinen säilynyt historiallinen julkinen kylpylä, joka juontaa juurensa mamelukkien aikakaudelle 1300-luvulle./All Over Press

Useita kulttuureita on asuttanut Gazaa

Gaza on ollut vuosituhansien ajan kulttuurien risteyskohta ja tärkeä satamakaupunki Välimeren rannalla. Alueella ovat hallinneet muun muassa egyptiläiset, roomalaiset, bysanttilaiset ja ottomaanit, ja heidän jälkensä näkyvät edelleen raunioissa.

Monille palestiinalaisille tämä menneisyys on tärkeä osa identiteettiä.

– Ihmisten sydämet murtuvat. Mutta kerran, kun sota loppuu, yritämme jälleen rakentaa, al-Otol sanoo BBC:lle.

Israelin hyökkäys on jättänyt Gazan raunioiksi, sillä jopa 60 prosenttia alueen infrastruktuurista on vaurioitunut tai tuhoutunut, lähes kaksi miljoonaa asukasta on joutunut pakenemaan kodeistaan, ja alueella kärsitään vakavista ruoan, puhtaan veden ja lääkkeiden puutteista.