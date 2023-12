Terroristijärjestö Hamas väittää: Israel iski pakolaisleirille – "Koko joulu on peruttu"

Israelin asevoimat on AFP:n mukaan sanonut sille tarkistavansa vielä tietoja.

Gaza on suurilta osin raunioina

Valtaosa Gazasta on tuhottu raunioiksi. Alueen noin 2,4 miljoonalla asukkaalla on pulaa vedestä, ruoasta kuin lääkkeistä. Gazan kaistalle on päässyt lokakuussa alkaneen Israelin hyökkäyksen jälkeen vain rajoitettu määrä avustusrekkoja.