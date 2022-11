Erikoinen tieto Qatarin MM-kisoista: Erdoganin joukoilla massiivinen operaatio kisapaikalla – taustalla salamyhkäinen sopimus

Qatar on jalkapallon historian pienin valtio, joka on saanut MM-kisat järjestettäväkseen. Koska Qatarissa asuu vain kolme miljoonaa ihmistä, on kisoja varten pitänyt ostaa palvelut muualta. Turkki lähettääkin Erdoganin päätöksellä MM-kisojen turvaksi 3 000 mellakkapoliisia ja 100 erikoisjoukkojen jäsentä. Poliisien joukkoon kuuluu muun muassa poliisikoiria ja pommispesialisteja.