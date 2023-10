Härski temppu sinetöi Fifan jättipäätöksen – Ari Lahti pettyi

– Puheenjohtajalla on tässä iso merkitys. Siinä mielessä tämä päätös on jossain määrin ristiriidassa sen kanssa, miten Infantino on toiminut ja avannut tätä pääksentekojärjestelmää läpinäkyvämmäksi. Kun Pohjois-Amerikan MM-kisoista (MM 2026) päätettiin, pöydällä oli selkeästi kaksi ehdokasta, joista äänestettiin, ja jokaisen maan ääni näkyi taululla, Lahti naurahtaa.

– Osa sanoista on muuttunut teoiksi ja asiat ovat edenneet myös positiiviseen suuntaan. Rahankäytön kontrolli on esimerkiksi tarkentunut, kun puhutaan vaikkapa jäsenmaille jaettavista avustusrahoista. Niiden käyttö on esimerkiksi nykyään paljon paremmin kontrollissa kuin aiemmin. Mutta tämä viimeinen päätös liittyen vuoden 2034 MM-kisoihin ei sitä läpinäkyvyyttä ainakaan lisännyt. Tämä on mielestäni nyt selkeä taka-askel. En tosiaankaan näe nyt sitä muutoksen suuntaa, johon Infantino lähti Fifaa aikanaan viemään, Lahti ihmettelee.