MTV:n ja C Moren tiimi valmis jalkapallon MM-kisoihin – kasassa huippuluokan asiantuntijaryhmä

Ottelulähetysten rinnalla MTV Katsomo ja C More -suoratoistopalvelut tarjoavat runsaasti lisäsisältöjä, kuten vaihtoehtoisia kamerakulmia ottelutapahtumiin aina pelaajaseurannasta taktiseen kuvakulmaan. Lisäksi luvassa on kootut huippuhetket jokaisesta ottelusta.

C Moren Mestarien liiga -lähetyksistä tuttu tiimi vahvistuu MM-kisoja varten entisestään. A-maaotteluita lähetysten asiantuntijaryhmälle ja pääjuontajalle on kertynyt yli 700 ottelun verran. Maaleja on mätetty pelkästään A-maajoukkueessa lähes 80. Kokemusta kansainvälisistä sarjoista on karttunut yli 100 kauden edestä.