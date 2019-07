Kokenut syyttäjä kertoo järkytyksestään Helsingin hirveästä lapsimurhasta: "Järkyttää varsinkin silloin, kun pieni lapsi on uhrina"

– Se on ihan selvä, että se järkyttää, varsinkin silloin, kun pieni lapsi on uhrina. Tällaisissa tapauksissa käyn aina kerran asian tunnetasolla läpi, mutta siihen ei voi jäädä, koska tällaisia juttuja ei pysty ajamaan, jos sen tekee tunteella. Se on pakko siirtää sivuun ja sitten sen ajaa ammattiminänä läpi, Velitski kuvaili omia tunteitaan.