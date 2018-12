Arabianrannan ekaluokkalaisen murha herättää ihmisissä kysymyksiä turvallisuudesta ja luottamuksesta – Kirkkoherra Kari Kanala: "Tämä on saanut minut rukoilemaan"

Aina papillakaan ei ole sanoja

"Tämä on saanut minut rukoilemaan"

– Teodikean ongelma on, että jos Jumala on hyvä ja kaikkivaltias, miksi maailmassa on pahuutta. Me tiedetään, että on pahuutta. Pitääkö meidän luopua jostain, että Jumala ei olisikaan kaikkivaltias tai hyvä? Me emme voi loputtomasti teoretisoida näitä asioita.