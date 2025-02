Näin moni ei tiedä, miten onnettomuuspaikalla tulee toimia – tiedätkö sinä?

Kaikilla on auttamisvelvollisuus onnettomuuspaikalla.

75 prosenttia suomalaisista kokee tietävänsä, miten onnettomuuspaikalla on toimittava, kertoo Liikenneturvan kysely*.

*Kyselyyn vastasi reilu tuhat henkilöä, joista 82 prosenttia oli autoilijoita. Onnettomuuspaikalle sattuneita oli 244.

Sitä vastoin 25 prosenttia vastaajista ei joko osaa vastata tai on eri mieltä väittämän kanssa.

– Onnettomuustilanne tulee aina yllättäen, mutta siihenkin voi varautua ennakkoon, sanoo Liikenneturvan koulutusohjaaja Erkka Savolainen tiedotteessa.

– Varmista, että varoituskolmio, heijastinliivit, taskulamppu ja ensiapupakkaus ovat autossa mukana.

Osa ei tehnyt mitään

Vastaajista lähes joka neljäs oli ollut tilanteessa, jossa oli sattunut liikenneonnettomuus, eikä pelastuslaitos ollut vielä paikalla.

Vastanneista valtaosa kertoi pysähtyneensä, kuten pitääkin, tarkistamaan, millaista apua tarvitaan jääden myös varmistamaan avun saapumisen paikalle.

Noin joka kymmenes ei tehnyt tilanteessa mitään.

Ensimmäisenä onnettomuuspaikalla?

Jos olet ensimmäisenä onnettomuuspaikalla, varmista ensin oma turvallisuutesi ja estä lisäonnettomuuksien tapahtuminen. Mikäli liikut autolla, kytke hätävilkut, pysäytä auto turvalliseen paikkaan ja vie varoituskolmio tarpeeksi kauas varoittamaan muita.

Tee tilannearvio. Jos paikalla on loukkaantuneita, siirrä heidät tarvittaessa turvaan ja hälytä apua soittamalla 112 tai käyttämällä 112-sovellusta.

Odota onnettomuuspaikalla ammattilaisten saapumista.

Älä kuvaa

Suurin osa kyselyyn vastanneista paheksuu, että sivulliset kuvaavat meneillään olevia pelastustöitä onnettomuuspaikalla.

Kuvaamista pidetään myös liian yleisenä, sen sijaan että autettaisiin apua tarvitsevia.

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen palomestari Jani Kasanen muistuttaa tiedotteessa, että työskentely liikenneonnettomuuspaikalla on pelastushenkilöstön näkökulmasta yksi vaarallisimmista työtehtävistä.

Erityisen vaaran aiheuttavat ohikulkijat, jotka kuvaavat onnettomuuspaikkaa autoa ajaessaan.

– Ohiajavan täytyy olla erittäin varovainen ja pudottaa nopeuttaan. Ylipäätään onnettomuuspaikkojen kuvaaminen ei ole onnettomuudessa osallisena olevien kannalta kunnioitettavaa, Kasanen sanoo.

– On syytä myös muistaa, että auton kuljettaja ei saa pitää puhelinta ajon aikana kädessään. Onnettomuus on poikkeava liikennetilanne, joten auton kuljettajan on keskityttävä ajamaan eikä kuvaamaan, painottaa puolestaan Savolainen.

Muista onnettomuustilanteessa:

Varmista oma turvallisuutesi

Estä lisäonnettomuudet

Pelasta välittömässä vaarassa olevat

Hälytä apua

Älä kuvaa onnettomuuspaikalla

Jos onnettomuuspaikalla on jo auttajia:

Hiljennä ajoissa

Ohita onnettomuspaikka rauhallisesti

Jätä tilaa auttajille

Jätä kuvaaminen poliisille ja onnettomuustutkijoille

Lähde: Liikenneturva