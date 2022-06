Näin hoidat hyönteisten pistot, puremat ja allergiaoireet – yksi vinkki voi auttaa selviämään juhannuksen hyttysistä

Allergia-, iho- ja astmaliitto kertoo tiedotteessaan , että hyttyset ovat Suomessa yleisimmät allergiaa aiheuttavat lentävät hyönteiset. Liki kaikki suomalaiset herkistyvät niiden pistoille, ja noin kymmenen prosenttia saa hyttysten pistoista voimakkaampia allergiaoireita. Pistiäisallergisia eli ampiaiselle, mehiläiselle tai kimalaiselle allergisia on väestöstä noin kaksi prosenttia.

Pistikö hyönteinen? Näin hoidat itse lieviä oireita

Ennakoi antihistamiinilla

Jos tiedät meneväsi vaikkapa juhannuksensa paikkaan, jossa on paljon hyttysiä, voit ottaa antihistamiinin ennakoivasti jo ennen lähtöä. Viiden jälkeen -ohjelmassa vierailleen erikoislääkäri Juho Heinon mukaan antihistamiini saattaa auttaa vaimentamaan oireita.

Iloinen uutinen on se, että sietokyky pistoille kasvaa kesän aikana, mutta huono uutinen on se, ettei vaikutus kestä talven yli.

Miten allergia ilmenee?

Paarman pistoista syntyy tyypillisesti laaja, turvonnut paukama, jonka keskellä on vetistävä näppylä. Pistiäisallergiasta kärsivä saa pistokohdan ympärille turvotusta ja nokkospaukamia. Näitä oireita voi tulla myös kohdan ulkopuolelle laajoillekin alueille. – Ennaltaehkäisevästi otettu antihistamiini auttaa helpottamaan allergiaoireita pienentämällä pistospaukaman kokoa ja vähentämällä kutinaa. Antihistamiineja on hyvä käyttää 2–3 päivän ajan hyönteisen piston tai pureman jälkeen. Myös kortisonivoide ja antihistamiinipuikko tuovat helpotusta oireisiin, kertoo Ijäs.

Milloin lääkäriin?

Anafylaksia on hengenvaarallinen

Kaikille ampiaisen pisto ei ole vain ärsyttävä pieni harmi, vaan joillekin pikkuinen pistiäinen voi olla hengenvaarallinen. Jos ihminen on vakavasti allerginen pistiäisille, voi kyseeseen nimittäin tulla anafylaksian riski. Anafylaksia on vakava yliherkkyysreaktio. Se alkaa äkillisesti, etenee nopeasti ja aiheuttaa oireita samanaikaisesti useassa eri elimessä: esimerkiksi ihossa, hengityselimissä, verenkierrossa, sydämessä sekä nielussa.

Muutamassa minuutissa etenevä anafylaksia on hengenvaarallinen. Heti oireiden ilmaantuessa pitää antaa ensihoitona adrenaliinia. Yleensä anafylaksiariskisellä onkin mukanaan lääkärin määräämät adrenaliini-injektorit.



– Anafylaksiassa tärkein hoito on mahdollisimman nopeasti pistetty adrenaliini-injektio. Tämän jälkeen on aina soitettava hätäkeskukseen, Ijäs painottaa.