Leijonat-huippulupaus Konsta Helenius, 18, sai huikean lahjan MM-kisoissa – jakoi lämpimän viestin vanhempiensa suuntaan

– Kyllä se kivalta tuntui, kun katsoi, että on ykkösen keskellä, ja Granlund sekä Puustinen ovat laidoilla. Kaksi huikeaa äijää siinä ympärillä. Mikäs sen parempaa kuin päästä tuolla tavalla irti, Helenius fiilisteli Prahan 02 Areenan harjoitushallin uumenissa.

– Aika kiva lahja tuli tällä kertaa. Menee ihan kärkikahinoihin, Helenius makusteli, mainiten sen, miten hän on aiemmin saanut mailoja tai pleikkarin lahjaksi.

Lämmin muistaminen

– Oli mukava seurata peliä, kun meteliä riitti. Teki ehkä ihan hyvää, kun näki, että millaista peli täällä on. Vauhdikas matsi, missä maalipaikkoja ei hirveästi tullut. Tuo on huippupelin vaade täällä. Ei paljoa tipu mitään, Helenius mietti.

Heleniukselta kysyttiin siitä, kuinka paljon hänellä on näyttöhaluja, kun hän pääsee irti MM-jäillä. Vastaus kajahti suoraan ja napakasti: täyden kympin verran.

– Sitä haluaa näyttää, että minkälainen pelaaja sitä oikein on. Nyt kun saa paikan, niin eihän tuolta poiskaan halua lähteä. Pitää osoittaa, että pystyy pelaamaan täällä, Helenius ilmoitti.

Heleniuksen mukaan hänen vanhempansa saapuvat sunnuntaina Prahaan. Täten he näkevät poikansa miesten tason MM-debyytin livenä.

– Hän on tehnyt paljon töitä minun vuokseni, kun olen saanut harrastaa ja aina on ollut ruokaa edessä. Isot kiitokset niin äidille kuin isälle. He ovat molemmat mahdollistaneet sen, että olen tässä pisteessä, Helenius huomioi lämpimästi.