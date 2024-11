Antti Pennaselta räväkkä väläyttely – onko Aleksander Barkov jopa maailman paras jääkiekkoilija? "En mää löydä oikein…"

– Nuo ovat makuasioita, että kuka on paras, eikä meillä oikein kellään ole siihen täysin varmaa vastausta. Mutta jo ne yksityiskohdat, miten hän (Barkov) pysähtyy, sijoittuu, pelaa eri tilanteita ja pelaa stop and go -peliä, vielä jatkuvasti oikealta puolelta. Miten hyvä hän on kiekossa, miten hyvä hän on suojaamaan, syöttämään… Ja kun katsoo häntä harjoituksissa, niin sielläkin hän tekee kaiken ihan tip top. Tai jos peli loppuu myöhään, eikä saa oikein nukuttua ja on kaikennäköistä… tapasin hänet lyhyesti Tuomo Ruudun (Panthersin apuvalmentaja, Leijonien 4 nations -turnauksen apuvalmentaja) kanssa pelipäivänä lauantaina. Ajattelin mielenkiinnolla, että mitähän tuosta nyt tulee. Ja hän veti ihan tip top -pelin taas. Huikea kaveri, Pennanen ylistää.