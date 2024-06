Olli Jokinen lataa räväkän vertailuheiton NHL-tähti Aleksander Barkovista – "Kaksi suomalaista on ihan omalla tasollaan"

NHL:n finaalit jatkuvat Suomen aikaan tulevana yönä kello 03. Panthers on katkon paikassa, sillä se johtaa finaalisarjaa Edmonton Oilersia vastaan voitoin 3–1.

Yöllä saatetaan tehdä suomalaista historiaa. Panthersin supertähti Aleksander Barkov kun on tällä hetkellä vahvimmin tyrkyllä NHL:n pudotuspelien arvokkaimmaksi pelaajaksi.

Aiemmin yksikään suomalaispelaaja ei ole voittanut pudotuspelien MVP:lle jaettavaa Conn Smythe -pokaalia.

– Sanoin toisen finaalin jälkeen, että Barkov tai (Sergei) Bobrovski voittaa tuon. Rupean kallistumaan enemmän ja enemmän Barkovin suuntaan. Toivon, että hän voittaisi sen. Tuo olisi todella ansaittu tunnustus, MTV Urheilun asiantuntija Olli Jokinen sanoo.

Jokinen mainitsee muun muassa sen, miten Barkov on vienyt kipparoimansa joukkueen kahtena keväänä ja kesänä putkeen NHL:n finaaleihin.

– Hän on pystynyt kantamaan omiaan runkosarjassa, ja hän on pystynyt nostamaan vielä tasoaan pudotuspeleissä. Voi sanoa, että hän on ollut parempi pelaaja omilleen kuin mitä maailman paras eli (Connor) McDavid on ollut Oilersille, Jokinen pohtii, jatkaen Barkovin kovimmasta ”MVP-kilpakumppanista”:

– Kun katselin Bobrovskin numeroita, ne eivät ole ihan sillä samalla tasolla, missä (Andrei) Vasilevskin ja (Jonathan) Quickin numerot olivat, kun he voittivat viimeksi maalivahteina tuon pystin. Toki, säännöt ovat muuttuneet ja peli on muuttunut, minkä myötä maaleja tulee enemmän, Jokinen miettii.

Bobrovski, 35, on torjunut tämän kevään ja kesän pudotuspeleissä 21 ottelussa, joiden jäljiltä hänen torjuntaprosenttinsa on 90,9. Venäläisen päästettyjen maalien keskiarvo on 2,27 osumaa per peli.

Barkov, 28, on nakuttanut 21 pudotuspelikamppailussa tehot 7+14=21. Tämän lisäksi hän on pystynyt matkan varrella pimentämään useita vastustajien tähtipelaajia.

”Barkovissa on kaikki”

Suomalaishyökkääjä Barkov on ollut esillä NHL:n finaalisarjan aikana, kun hänelle on jaettu kovia kunnianosoituksia. Ensin NHL:n kaikkien aikojen suuruus Wayne Gretzky kehui sitä, miten huikea pelaaja Barkov on.

Barkovia on ehditty nimittää myös ”planeetan parhaaksi hyökkääjäksi”.

Entinen NHL-tähti Olli Jokinen teki omaa vertailuaan finaaleiden alla, kun hän puhui Barkovista ja Edmonton Oilersin supertähdestä Connor McDavidistä.

– Jos kysytään NHL:n eri seurojen GM:ltä, että kumman he ottaisivat omaan leiriinsä ja kumman ympärille he lähtisivät omaa joukkuettaan rakentamaan (McDavid vai Barkov), niin varmaan aika 50–50 menisi valinta. En usko, että vaakakuppi kääntyisi millään mihinkään 90–10-lukemiin McDavidin hyväksi. Kun puhutaan Barkovista, puhutaan erittäin kokonaisvaltaisesta pelaajasta, jonka pelissä on sellaisia asioita, mitä välttämättä perusfanit eivät niin hyvin näe, Jokinen aloittaa.

– Monesti fanit saattavat nähdä jonkun tyylikkään maalin tai jonkun taitavan suorituksen. Tai jos joku pelaaja erottuu jalkanopeudellaan. Sitten tehdään päätelmiä siitä, että tuo on ihan helvetin hyvä pelaaja. Barkovissa on kaikki. Jos miettii vaikka riistopelaamista, niin hän on siinä ihan koko liigan viiden kärkeä. Kaikessa hänen tekemisessään näkyy määrätietoisuus. Hän tekee kaikkensa voittamisen eteen. Hän ei leiki voittamisen kustannuksella. Hän ei laita omaa etuaan joukkueen edun eteen, eikä hän varasta peliltä, Jokinen analysoi.

Jokisen mukaan hän on toivonut kovasti sitä, että Barkov voisi olla vähän itsekkäämpi ja että ”hän toisi itseään enemmän esille”.

– Toki, hän on oma itsensä. Hän on hyvin nöyrä kaveri myös jään ulkopuolella, hän on hyvin rauhallinen, eikä hän halua tehdä itsestään mitään numeroa. Pelityyli tukee sitä persoonaa, mitä hän on, Jokinen jatkaa.

Kaksi erottuu

Jokinen lataa kovan näkemyksen tiskiin, kun hän lähtee vertailemaan Barkovia.

– Mun mielestä kaksi suomalaista jääkiekkoilijaa on tällä hetkellä ihan omalla tasollaan kaiken tekemisen suhteen. He ovat Barkov ja Mikko Rantanen (Colorado Avalanche).

– He ovat ihan eri sfääreissä, Jokinen täräyttää.

Barkovia on pidetty pitkään hyvin aliarvostettuna pelaajana. Vasta nyt suomalainen on ollut näkyvästi esillä NHL:n valtamedioissa ja isossa uutisvirrassa.

– Barkovin suuruus on tullut sitä myöden esille, kun hänen joukkueensa on menestynyt. Pitää muistaa, että Florida ei ole mitenkään hirveän mediaseksikäs nippu. Jos paikallislehdessä on joku Barkoviin liittyvä juttu, niin se ei välttämättä ole missään TSN:llä, NHL.com:lla tai isommissa medioissa. Tuohon vaikuttaa eurooppalaisuus ja se, että hän antaa pelin puhua puolestaan, Jokinen miettii.

Barkov valittiin jo tämän kauden osalta NHL:n parhaaksi puolustavaksi hyökkääjäksi. Tulevana yönä eteen saattaa tulla täysin uudenlainen ja suomalaismittakaavassa ainutlaatuinen saavutus.

– On selvää, että Suomessa jääkiekon parissa toimivat henkilöt ovat havainneet hänen taitonsa jo aikoja sitten. En kuitenkaan usko, että Pohjois-Amerikassa tai vaikka suomalaisilla perusfaneilla on ollut täyttä ymmärrystä siitä, että kuinka hyvä pelaaja meidän maastamme on tuolla pelaamassa. On hienoa, kun ihmiset ovat havainneet ja ovat ruvenneet antamaan hänelle arvostusta, Jokinen iloitsee.