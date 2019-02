Komea ilmestys lehahti luontoharrastajan ikkunan alle: "On maaginen tunne, kun tuijottaa noin isoa lintua suoraan silmiin"

– Se katsoi ihan suoraan ikkunaan ja sisälle. Se on maaginen tunne, kun tuijottaa noin isoa lintua suoraan silmiin. Aika hieno kokemus, Savolainen kuvailee.

"Viirupöllö voi elää jopa parikymmentä vuotiaaksi"



– Se on harvinainen havainto, koska viirupöllö on enemmänkin metsien lintu. Täälläkin on aika paljon kuitenkin asutusta ja hakkuualueita. Harvoin näkee noin isoa pöllöä elämässään ja vielä noin läheltä, Savolainen kertoo.