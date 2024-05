Yksinäisyys piinaa miehiä, mutta avuntarvetta voi olla hankala myöntää – yksi asia olisi "ensisijaisen tärkeää"

Poikien ja miesten tukena on esimerkiksi Miessakit ry, mutta muutoksia kaivataan myös niin yhteiskunnallisella kuin kaikkien päivittäisen käytöksen tasolla.

Avunhakemisen kulttuuri puuttuu

Yksi keskeinen keino auttaa miehiä on Kekkosen mukaan osallisuus.

"Aivan ensiarvoisen tärkeää"

– Esimerkiksi miesten syöpäkuolleisuuden osana on osittain se, että miehet eivät myönnä ongelmia, vähättelevät ongelmia ja sitten kun he hakevat niihin apua, niin muut eivät oikein ota heidän kertomaansa todesta, koska he eivät osaa aina kertoa niistä oireista palvelujärjestelmän mukaisesti.