Annimari Korte maailmanmestaria luotsanneen huippuvalmentajan oppiin – yksi selvä kehitystoive: "Se on minun heikkouteni"

44-vuotias Bennema on Hollannin yleisurheiluliiton pika- ja aitajuoksuvalmentaja. Papendalin keskuksessa työskentelevä luotsi on valmentanut muun muassa pikajuoksija Dafne Schippersin ja aituritähti Nadine Visserin kaltaisia urheilijoita maailman huipulle.

– Annimarin kanssa olen työskennellyt joskus leireillä. Pidän hänestä ja siitä tarinasta, aste hän on noussut monen vuoden jälkeen huipulle, Bennema sanoo.

– Annimari on lahjakas aituri. Haluan auttaa häntä löytämään tasaisuutta ja juoksemaan kovia aikoja. Toinen syy, miksi sanoin Annimarille kyllä, oli Mikaelin mukana olo. Minusta tämä on mainio aste meille molemmille.

Korte on päättänyt yhteistyönsä aiemman valmentajansa Rafael Blanquerin kanssa. Espanjalaisen luotsauksessa hänestä kehittyi aina Suomen ennätyksen 12,72 juossut huippuaituri. Ylöstalo oli Kortteen harjoittelun tukena samaan tapaan myös Blanquerin valmennussuhteen aikana.

– Olen tykännyt todella paljon siitä, mitä olen leireillä nähnyt heidän harjoitteluaan. Vaikka treeniviikon sisältö ei ollut sama kuin minulla, viikkorytmitys on ollut hyvin samanlainen kuin minulla, Korte sanoo.

Kuntopiikki arvokisoihin ja lisää nopeutta

– Nopeuden kehittäminen on ykkösasia. Se on minun heikkouteni. Ja kuten hollantilaisjuoksijoiden tuloksista näkee, he osaavat myös hyvin arvokisoihin valmistautumisen. Heidän parhaat aikansa tulevat yleensä siellä, Korte muistuttaa.