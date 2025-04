Suomalaistähden arki mullistuu: Olympiavoittaja valmentajaksi

Korkeushyppääjä Ella Junnila on päätöksensä tehnyt. Hän siirtyy belgialaisen olympiavoittajan Tia Hellebautin valmennukseen. Kesäkauden Junnila selvittää omin opein ja läheistensä tuella. Yhteistyö Hellebautin kanssa alkaa täysimääräisesti syksyllä.

Ratkaisu mullistaa Junnilan arjen, sillä hän on muuttamassa kesän jälkeen Belgiaan. Ratkaisulleen hänellä on vahvat perusteet.

– On ainutkertainen mahdollisuus päästä olympiavoittajan valmennukseen, Junnila taustoittaa muutosta STT:lle Andalusian Torremolinosista.

– Tian hyppytapa ja -tyyli olivat hyvin samanlaiset kuin minulla. Meillä on myös samanlainen ajatus siitä, mitä minun hypyssä voitaisiin kehittää.

Yhteistyötä alettiin kartoittaa Teams-palaverissa. Ajatukset ovat jalostuneet Espanjassa vietetyn viikon harjoituksissa ja palavereissa suunnitelmien asteelle.

– Tiesin ennalta, että Tia voisi valmennusfilosofialtaan sopia minulle, ja käsitys on vahvistunut täällä entisestään, Junnila jatkaa.

– Puhumme erityisesti teknisissä kysymyksissä samaa kieltä. Keskusteluissamme rakkaus korkeushyppyyn on voimakkaasti läsnä.

Sallinen rakensi fysiikan

Yhteistyö Tuomas Sallisen kanssa päättyi talvella. Sallisen valmennuksessa Junnila kehittyi fyysisiltä ominaisuuksiltaan harppauksin.

– Siitä olen kiitollinen Tuomakselle. Juuri sen ansiosta voin nyt siirtyä jalostavaan harjoitteluun Tian kanssa, Junnila kiittelee Sallista.

Kaksikon yhteistyö huipentui viime kesänä Turussa Suomen ennätykseen 197. Yritykset tasan kahdesta metristä enteilivät myös hienoa olympiatulosta, mutta Junnilan hyppy horjahti raiteiltaan kauden tärkeimpien kisojen kynnyksellä.

– Puhuimme muutoksista ja lähdimme osittain myös toteuttamaan niitä syksyllä, mutta tunsin, että tarvitsen nyt tuekseni nimenomaan korkeushypyn eritysasiantuntijan. Uskon, että Tia pystyy hyödyntämään sitä, miten olen harjoitellut tähän saakka. Tunnen, että hän kykenee jalostamaan minusta vielä merkittävästi paremman hyppääjän, Junnila avaa odotuksiaan.

– Harjoitteluni muuttuu varmasti.

Vauhti, vapari ja jalkaterä

Hellebautin ajatukset hypyn yksityiskohdista ovat tehneet vaikutuksen Junnilaan. Keskusteluissa on noussut esiin uusia asioita ja yksityiskohtien erilaisia painotuksia.

Hellebaut totesi ensimmäiseksi, ettei Junnilan kannata väkisin pyrkiä kahdeksan askeleen vauhdinjuoksuun, jos "lentävä" neljän askeleen vauhti tuntuu mukavammalta.

– Tykkään ihan hirveästi lentävästä neljän askeleen vauhdista. Hyppään sillä, jos suinkin saan valita, Junnila innostuu.

– Tiia rohkaisi ajatusta. Hän totesi, ettei korkeutta kannata hypätä niin, että se on vaikeaa. On parempi tehdä se helpoksi.

Seuraavaksi käytiin läpi vapaan (ei-ponnistavan) jalan liikettä vauhdinjuoksussa ja ponnistuksessa.

– Sain vaparin suuntaamisesta neuvoja, joita ei ollut tullut koskaan aikaisemmin vastaan. Ajatus on, että pääsisin mahdollisimman helposti hyvään ponnistusasentoon.

Ajatustenvaihto huipentui ponnistavan jalan jalkaterään. Hellebautin tukena oli tutkimusdataa Kentin yliopistosta.

– On laskettu, että ideaali jalkaterän ja riman välinen kulma on noin 30 astetta. Silloin pääsee hyvällä rytmillä riman yli. Aikaa on riittävästi, muttei liikaa.

Junnila on innoissaan kehitysideoista. Samalla hän tiedostaa kokemuksesta, että muutosten juurruttaminen kilpasuoritukseen vie aikaa.

– Mutta uskon vakaasti, että tässä on aineksia ja avaimia, joilla tulee hyviä hyppyjä ja kehitystä.

Kiinan kautta kesään

Junnilan leiri Espanjassa oli tutustumistilaisuus valmentajaan. Samalla hän valmistautui varhaiseen kilpailukauden avaukseen, sillä hän kilpailee 26. huhtikuuta Xiamenin ja 3. toukokuuta Shanghain Timanttiliigassa.

– Tämä on minulle aika aikainen ajankohta aloittaa kilpailut ja sinällään vähän mysteeri, miltä homma näyttää, Junnila ennakoi kesäkauden avausta.

– Olen fyysisesti kunnossa, eikä ole vammoja, mutta aikainen aloitus aiheuttaa kysymysmerkkinsä. Minulla on silti luottavainen olo, että kesä pyörähtää hyvin käyntiin ja olen syyskuussa Tokion MM-kisoissa valmis.

Kesästä hän aikoo selvitä "omalla vedolla" ja läheisten tuella.

– Puoliso Mikko Rummukainen ja isä Juha Junnila auttavat minua harjoittelussa. Junnila tarkentaa.

– Ja totta kai Tia on taustalla mukana myös kesän aikana, koska häntä tietenkin kiinnostaa, miten minä urheilen. Katsoimme silti, että olisi ollut sekä urheilijalle että valmentajalle riski aloittaa yhteistyö juuri kesän kynnyksellä.

Tia Hellebaut on korkeushypyn olympiavoittaja Pekingin 2008 kisoista ja Euroopan mestari Göterborgin 2006 kisoista.