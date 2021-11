Annimari Kortteelta ilouutisia – valmisteilla uudenlainen paukku? "Tosi motivoivaa"

Viime vuosiinkin mahtui kuitenkin erinäisiä vaivoja. Kortetta olivat pitkään kiusanneet takareisien rasitusvammat, ja aiturin takareidet operoitiin olympialaisten jälkeen elokuussa. Korte kertoo ilouutisia: kuntoutus on edennyt jopa etuajassa. Hän uskoo, että parin kuukauden päästä harjoittelu on jo täysin normaalia.

– Toinen jalka on jo ihan täysin kunnossa. Toisessa menee pikkaisen vielä, että pystyy juoksemaan aitoja. Kaikkea muuta pystyy kuitenkin jo tekemään, Korte sanoo MTV Urheilulle.

"100-prosenttisesti eikä 95-prosenttisesti"

Kortetta innostavat hyvin edenneen kuntoutuksen ohella uudet tuulet. Suomalaistähti vaihtoi nimittäin hiljattain valmentajaa: vuodesta 2018 käynnistynyt valmennussuhde espanjalaisen Rafael Blanquerin päättyi , ja Korte kertoi marraskuun alussa, että hänen uusi luotsinsa on alankomaalainen pika- ja aitajuoksuvalmennuksen huippu Bart Bennema . Valmennustiimiin kuuluu Mikael Ylöstalo, joka valvoo harjoittelua Kortteen ollessa Suomessa.

Hollannin yleisurheiluliiton pika- ja aitajuoksuvalmentaja Bennema on valmentanut maailman huipulle muun muassa Dafne Schippersin sileillä pikamatkoilla ja Nadine Visserin 100 metrin aidoissa.

– On tosi motivoivaa, että hänellä on maailman huippu-urheilijoita. Tietää, että tekee samaa ja tavoitteet ovat yhtä kovia. Tietää, että se on toiminut. Siitä saa lisää motivaatiota. Uskon, että se toimii minullekin, Korte pohtii.