Eläinsuojelukeskuksen piti ottaa Orimattilan karkurilehmä hoiviinsa, poliisi ampui: "Surullinen loppu – meitä ei konsultoitu millään tavalla"

"Lopputulos tuli yllätyksenä"

Filosofi kommentoi

– Villinä ollessaan naudoilla on tapana unohtaa, mistä se on kotoisin eli se vieraantuu nopeasti ihmisen käsittelyyn. Ja mitä pidempään lehmä on villinä luonnossa, sen vaikeampaa se on ottaa turvallisesti kiinni, Piispa sanoo tiedotteessa.