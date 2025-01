Teurasauto uhkasi rakastetun kotieläintilan karvalehmiä Helsingissä – pelastus viime tingassa

Sosiaalisessa mediassa nautojen vienti teuraalle ehdittiin jo tuomita jopa murhaksi. Nyt eläimet saattavat päästä uuteen kotiin.

Sosiaalisessa mediassa nousi myrsky lapsiperheiden suosiman Haltialan tilan nautojen kohtalosta. Helsingin kaupungin omistamalta kotieläintilalta oli päätetty viedä neljä ylämaankarjaan kuuluvaa nautaa teuraaksi. Teurasauton oli tarkoitus saapua hakemaan eläimet puolenpäivän aikaan keskiviikkona.

Sosiaalisessa mediassa nautojen teuraaksi vieminen oli ehditty jo tuomita äärimmillään muun muassa murhaksi, koska eläinten uskottiin olevan hyväkuntoisia. Yksi asiasta huolestuneena kirjoittaneista oli Perttu Sirén, joka oli saapunut paikalle seuraamaan teurasauton saapumista.

– Nämä ovat olleet tuttuja ja turvallisia otuksia, kun maailma on muuten niin sekaisin. Mukava on ollut näitä nähdä aamuisin. Kuulin sivukorvalla, että nämä viedään teuraaksi. Sen jälkeen on toki tullut monta käännettä.

Karvalehmät ovat tuttuja Perttu Sirénille, joka huolestui eläinten kohtalosta.

Helsinki otti aikalisän

Monta käännettä todellakin ehti päivän aikana tulla. Helsingin kaupunki otti asiassa aikalisän, eikä teurasauto saapunutkaan paikalle. Kaupungilla oli ollut perusteena nautojen viemiselle teuraaksi niiden huono kunto.

– Nämä neljä nautaa ovat iäkkäitä ja liikkuminen on niillä vaikeutunut, kertoi Staran luontopalveluiden palvelupäällikkö Katri Virtanen MTV Uutisille puhelimitse.

Perttu Sirén kuuli saman perustelun paikalla olleilta eläintenhoitajilta ja uskoo selityksen. Hän kuitenkin ihmettelee monen muun tavoin, miksi kaupungilta oli niin vaikeaa saada asiasta ajantasaista faktatietoa esimerkiksi soittamalla. Myös paikallispoliitikot osallistuivat asian selvittelyyn apulaispormestari Anni Sinnemäkeä (vihr.) myöten.

Kaupunki on nyt siis ottanut aikalisän, ja iittiläinen kotieläintila on kertonut olevansa kiinnostunut neljän naudan vastaanottamisesta.

– Meillä on 36 ylämaankarjaan kuuluvaa nautaa, joten meille kyllä mahtuu, totesi puhelimitse tavoitettu Home Ranchin yrittäjä Joni Aaltonen.

Vielä alkuiltapäivästä oli epäselvää, siirtyvätkö naudat Päijät-Hämeeseen Iittiin.

Possuista huolta

Sosiaalisessa mediassa liikkui myös tietoa siitä, että Haltialan tilalta olisi viety laajemminkin nautoja teuraalle perusteetta. Samoin ihmeteltiin suosikkipossujen, villasikojen, katoamista.

Staran Katri Virtasen mukaan villasiat olivat tilalla lainassa, ja ne on palautettu omistajalleen. Myöskään mitään laajamittaisempaa eläinten vähentämistä ei ole hänen mukaansa tapahtunut.

– Jos eläimistä luovutaan, perusteena ovat aina terveyssyyt.

Haltialan tilalla Vantaanjoen vieressä on keskimäärin 80 eläintä: kanoja, vuohia, lampaita ja nautoja.

Katso ylhäältä videolta, kuinka Haltialan tilalla odotettiin teurasautoa, joka ei koskaan saapunutkaan!