Iljettävä löytö Jyväskylässä – kaksi marsua kellui kuolleena padossa: ”Kertakäyttökulttuuri on siirtynyt eläimiin”

Niin sanottu citykani -ilmiö on Hennalle tuttu, mutta marsuja hän ei ole aiemmin luonnossa nähnyt.

Marsut saatiin nostettua haavilla pois

– Marsut näkyivät heti siinä vedessä. Tuttuni joka on ketterämpi kuin minä, kiipesi aidan yli haavin kera joen uomaan. Minä annoin ohjeet sillalta ja hän nosti ruumiit yksitellen ylös. Minä otin ne vastaan ja valokuvasin ja tutkin päällisin puolin.

Osa hylkää lemmikkinsä

– En sanoisi, että vapaaksi päästettyjä lemmikkejä löytyisi paljon. Mutta mielestäni yksikin on jo liikaa. Kesäkissa -ongelma on paljon puhuttu juttu, ja aiheestakin. Mutta kesäkani ongelma on olemassa yhtä lailla. Ne vaan harvemmin tulevat tietoisuuteen.