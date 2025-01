Miten Anneli Auerin syytteiden käy? Valtakunnansyyttäjä kertoo tänään

KKO hylkäsi joulukuussa Auerin ja tämän entisen miesystävän vuonna 2014 saaman tuomion seksuaali- ja väkivaltarikoksista. Syyttäjä voi jatkaa syytteiden ajamista tai luopua niistä.

Valtakunnansyyttäjä kertoo tänään, aikooko hän jatkaa syytteiden ajamista Anneli Aueria ja tämän entistä miesystävää vastaan.

Korkein oikeus (KKO) purki joulukuussa kaksikon tuomion seksuaali- ja väkivaltarikoksista. Valtakunnansyyttäjä Ari-Pekka Koivistolta odotetaan tänään iltapäivällä päätöstä siitä, jatkaako hän syytteiden ajamista, jolloin mahdollinen oikeusprosessi alkaisi uudelleen alusta käräjäoikeudessa. Vaihtoehtoisesti Koivisto voi päättää luopua syytteistä.

Auer ja entinen miesystävä tuomittiin Turun hovioikeudessa vuonna 2013 vuosien vankeusrangaistuksiin muun muassa törkeistä lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä.

Hakemus tuomion purkamiseksi perustui siihen, että rikosten asianomistajat, Auerin lapset, ovat aikuistuttuaan kertoneet, että heidän aiemmat kertomuksensa eivät pitäneet paikkaansa. Heidän mukaansa sijaisvanhemmat painostivat ja johdattelivat heitä kertomaan valheita.

KKO katsoi, että asiassa oli erittäin painavat syyt tuomion purkamiselle.

– Syytteiden mukaiset tapahtumat ovat koskeneet seksuaalirikoksia ja pahoinpitelyrikoksia, joissa näyttö on perustunut suurelta osin asianosaisten kertomusten varaan. Purkuhakemuksessa esitetyn uuden selvityksen perusteella näyttöasetelma on käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa vastaan otettuun todisteluun nähden muuttunut olennaisella tavalla (asianomistajien) muutettua kertomuksiaan, päätöksessä sanottiin.

Aiempi purkuhakemus hylättiin

Auer sai rikoksista aikoinaan seitsemän ja puolen vuoden ja mies kymmenen vuoden vankeusrangaistuksen. He ovat jo suorittaneet vankeusrangaistuksensa, mutta he ovat tahtoneet laajaa julkisuutta saaneiden tuomioidensa purkamista niiden häpeällisyyden vuoksi. Auer on hakenut aiemminkin purkua seksuaalirikostuomioonsa, mutta KKO hylkäsi purkuhakemuksen vuonna 2016.

Auer nousi alun perin julkisuuteen syytettynä Ulvilassa vuonna 2006 tapahtuneesta murhasta, jonka uhrina oli Auerin mies ja lasten isä. Auer todettiin tapauksessa syyttömäksi kahdella käsittelykierroksella. Hänet tuomittiin käräjäoikeudessa elinkautiseen vuosina 2010 ja 2013, mutta hovioikeus totesi hänet syyttömäksi vuosina 2011 ja 2015.

Korkein oikeus ei antanut syyttäjille valituslupaa vuonna 2015, ja Auerista tuli virallisesti syytön.

Viime kuussa kerrottiin, että henkirikoksen tutkinta on siirretty Lounais-Suomen poliisilta keskusrikospoliisille.