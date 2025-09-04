Uutta tietoa funikulaariturmasta

Portugalin julkisen liikenteen työntekijöiden ammattiliitto Fectransin johtaja Manuel Leal kertoo paikallistelevisiolle, että työntekijät olivat valittaneet useita kertoja Lissabonin turmafunikulaarin jarrutukseen liittyneistä ongelmista, kertoo muun muassa sanomalehti La Nacion.
Raportoidut ongelmat liittyivät hänen mukaansa funikulaarissa käytetyn vaijerin kireyteen.
Leal kommentoi medialle myös aiemmin, että työntekijät olivat myös moittineet laitteen huollon leväperäisyyttä, jonka he yhdistivät huollon ulkoistamiseen yksityisyhtiölle.
CNN Portugalin tuoreimpien tietojen mukaan turmassa menehtyi ainakin 16 ihmistä. Aiemmin on raportoitu 17 kuolonuhrista.