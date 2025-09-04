Uutta tietoa funikulaariturmasta

Lissabonin funikulaarionnettomuus
CNN Portugalin tuoreimpien tietojen mukaan turmassa menehtyi ainakin 16 ihmistä. Aiemmin on raportoitu 17 kuolonuhrista.
Julkaistu 30 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT

Portugalin julkisen liikenteen työntekijöiden ammattiliitto Fectransin johtaja Manuel Leal kertoo paikallistelevisiolle, että työntekijät olivat valittaneet useita kertoja Lissabonin turmafunikulaarin jarrutukseen liittyneistä ongelmista, kertoo muun muassa sanomalehti La Nacion. 

Raportoidut ongelmat liittyivät hänen mukaansa funikulaarissa käytetyn vaijerin kireyteen.

Lue myös: Portugaliin julistettiin kansallinen surupäivä funikulaariturman vuoksi

Leal kommentoi medialle myös aiemmin, että työntekijät olivat myös moittineet laitteen huollon leväperäisyyttä, jonka he yhdistivät huollon ulkoistamiseen yksityisyhtiölle.

Lue myös: "Romahti kuin pahvilaatikko": Näin silminnäkijät kertovat Lissabonin funikulaariturman kauhunhetkistä

CNN Portugalin tuoreimpien tietojen mukaan turmassa menehtyi ainakin 16 ihmistä. Aiemmin on raportoitu 17 kuolonuhrista.

Lisää aiheesta:

"Romahti kuin pahvilaatikko": Näin silminnäkijät kertovat Lissabonin funikulaariturman kauhunhetkistäAinakin 16 kuollut funikulaarin suistuttua kiskoilta Lissabonissa Liukuportaat sekosivat täysin, ihmiset paiskautuivat toistensa päälle – katso videoFilippiineillä paha bussiturma – kuoleman kurvi vaati taas uhrejaMeksikon pääkaupungin tuhoisan metroturman syy selvisiNuori nainen kuoli ja toinen loukkaantui keinukarusellissa Ranskassa – sivullinen kuvasi karmean onnettomuuden videolle
PortugaliLiikenneonnettomuudetKuolemaUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Portugali