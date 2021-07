Angela Merkel tapaa Joe Bidenin tänään Valkoisessa talossa – pöydällä oletettavasti kauppasuhteet, kaasuputki ja korona

Merkelin vuonna 2005 alkaneen liittokanslerikauden on määrä päättyä syyskuun vaalien jälkeen, joten vierailu Yhdysvalloissa on todennäköisesti hänen virkakautensa viimeinen.

Nord Stream hiertää

Saksa on puolustanut Nord Stream 2:ta, joka on sille taloudellisesti tärkeä hanke. Merkelin hallinto on suhteissaan sekä Venäjään että Kiinaan korostanut talousyhteistyötä, kun taas Yhdysvallat on penännyt tiukempaa linjaa.