Angela, 25, on lihava kilpavoimistelija – katso pluskokoisen urheilijan vaikuttava treeninäyte

Angela Salvatore , 25, on kisannut jo 40 voimistelukisassa. Hän haluaa näyttää, että laji sopii kaikenlaisille kehoille; Salvatore itse on ylipainoinen.

"Kunhan pidät hauskaa, se on tärkeintä"

– Kun aloitin harrastukseni, ei [erilaisista kehoista] ollut paljon esimerkkejä, mutta ikääntyessäni tilanne on parantunut. Voimistelussa sillä, miltä näytät tai mikä taitotasosi on, ei ole väliä. Kunhan pidät hauskaa, se on tärkeintä.