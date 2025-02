KP: Venäjä ei pysty tekemään enää suuria panssarirynnäköitä

Venäläisvaunuista on tullut "lähes näkymättömiä".

Venäjä ei enää tee suuria panssarihyökkäyksiä Ukrainassa, kertovat ukrainalaissotilaat Kyiv Postille.

Syyksi kerrotaan Venäjän armeijan krooninen panssaripula. Ongelman juurisyy on siinä, ettei Venäjä pysty valmistamaan likikään yhtä paljon panssareita kuin mitä se taistelukentällä menettää.

Kyiv Postin tietojen mukaan Venäjä ei ole tehnyt merkittävää tankkihyökkäystä sitten viime huhtikuun, jolloin se yritti edetä noin 40 panssarin voimalla Donetskin alueella.

Esimerkiksi Pokrovskin alueella, joka on ollut Venäjän päähyökkäyssuunta viime kuukausina, ovat venäläispanssarit "lähes näkymättömiä", Kyiv Post kirjoittaa.

Suurhyökkäyksen alkuvaiheessa taistelupanssarivaunujen katoaminen taistelukentältä olisi ollut hullu ajatus.

Venäjän armeijan hyökkäyskyvyn katsottiin nojaavan eri aselajien yhteistyöhön, jossa panssarikiiloilla oli keskeinen rooli.

Viime vuoden lopullakin tilanne erosi nykyisestä huomattavasti. Syyskuussa Venäjän laskettiin menettäneen Pokrovskin suunnalla 539 taistelupanssarivaunua ja noin 1 020 panssariajoneuvoa.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War arvioi jo tuolloin, että Venäjä ei ehkä "halua tai pysty" sietämään nykyisenkaltaisia kalustotappioita lähikuukausina.

Panssariajoneuvojen puutteesta kertonee jotain myös se, että Venäjän on havaittu käyttävän taisteluissa yhä enemmän moottoripyöriä, golfkärryjä ja muita siviiliajoneuvoja.

Avoimia lähteitä hyödyntävä War Spotting on laskenut, että Venäjä panssarien menetystahti on ollut alkuvuodesta vain puolet siitä, mitä se oli viime vuonna korkeimmillaan, Kyiv Post kirjoittaa.

Tämän voi luonnollisesti tulkita myös niin, että Venäjä on pystynyt suojelemaan panssareitaan paremmin ja Ukraina on täten kyennyt tuhoamaan niitä vähemmän.

Raportit rintamalta tukevat tätä teoriaa siltä osin, että panssareita todella pidetään paremmin naamioituina. Samalla niiden suora osallistuminen taisteluihin on vähentynyt.

Donetskin alueella taisteleva ukrainalainen prikaatinkomentaja väitti viime syksynä, että Venäjä menettää peräti 90 prosenttia kaikista panssarirynnäköihin osallistuvista vaunuistaan.

Venäjän arvioidaan Kyiv Postin mukaan kykenevän kuukausitasolla korvaavan 20–25 taistelupanssarivaunua. Osa näistä vaunuista on uusia ja osa huollettuja kylmän sodan aikaisia tankkeja.

Jos luku pitää edes suurin piirtein paikkaansa, kattaa se vain noin puolet Venäjän kuukausittaisista tankkitappioista.

Virallisesti Venäjä on panssaritilanteestaan toista mieltä. Kreml on väittänyt kasvattaneensa panssarien tuotantoa liki kahdeksankertaiseksi.

7:35 Ovatko droonit välttämättömyys nykyaikaisessa sodassa ja panssarivaunut mennyttä maailmaa?

"Kriittinen piste" lähestyy

Viime kesänä brittilehti Economist kertoi, että Venäjän kyky korvata taistelupanssarivaunuja, panssariajoneuvoja ja tykkejä nojaa tällä hetkellä suurelta osin varastoihin, jotka ovat peräisin Neuvostoliitolta.

Joulukuussa 2023 Venäjän silloinen puolustusministeri Sergei Shoigu sanoi venäläisen uutistoimisto Tassin mukaan, että Venäjä toimitti joukoilleen vuoden aikana 1 530 tankkia.

Lontoolaisen ajatushautomo International Institute for Strategic Studiesin mukaan jopa 85 prosenttia Venäjän vuonna 2023 joukoilleen lähettämistä tankeista oli kuitenkin vanhoja malleja monen vuosikymmenen takaa, kertoo Economist.

Jo aiemmin Venäjän panssarivaunutappioiden läpikäynti osoitti Kremlin väitteiden maan armeijan nykyaikaistamisesta olleen ainakin osittain myytti.

Venäjän tarina armeijan uudistamisesta meni läpi lännessäkin, sillä moni sotilasasiantuntija toisteli sitä faktana ennen Venäjän suurhyökkäystä.

Sodan ensimmäisenkin vuoden aikana Venäjän menettämistä panssarivaunuista noin 52 prosenttia oli enemmän tai vähemmän vanhentuneita malleja. Iäkkäämpää tuhottua venäläiskalustoa kuvattiin sodan ensipäivistä lähtien, jolloin Venäjä väitetysti soti parhailla joukoillaan.

Economistin haastattelemat siantuntijat arvioivat, että nykyisellä kulutustahdilla Venäjä pystyy korvaamaan panssarikalustoaan varastoistaan kuluvan vuoden jälkimmäiselle puoliskolle saakka.

Tuolloin tai muutamia kuukausia myöhemmin saavutetaan "kriittinen piste".