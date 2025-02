Kommentti: Onneksi olkoon Putin! Trumpin uusi suunnitelma suorastaan piruilee Ukrainalle

Trump on tehnyt selväksi, ettei Ukrainan asia ole hänen asiansa, kirjoittaa MTV Uutisten toimittaja Jouko Luhtala.

Yhdysvallat on julkaissut Ukraina-suunnitelmansa.

Kremlille tarjolla on porkkanaa ja voittoja, Ukrainalle aluemenetyksiä ja porttikielto puolustusliitto Natoon.

Ukrainan vuoden 2014 rajojen palauttamisen Yhdysvallat totesi olevan "epärealistista". Toisin sanoen Yhdysvallat katsoo, että Ukrainan on luovutettava alueita Venäjälle.

Yhdysvallat teki myös selväksi, ettei se lähetä sotilaita Ukrainaan turvaamaan rauhaa.

Ukrainalle suorastaan piruiltiin. Venäjä nimittäin aiotaan houkutella neuvottelupöytään halvemmilla energiahinnoilla.

Kyllä, luit oikein.

Jos tämä oli tässä, on melkeinpä onniteltava presidentti Vladimir Putinia. Paljon parempaa lähtöpakettia neuvotteluihin hän ei voi saada.

Presidentti Donald Trumpin äänitorvena toimi puolustusministeri Pete Hegseth, joka tuskin sooloili neuvottelusuunnitelmasta kertoessaan.

Hegsethin lausunto oli yhdenlainen aloituspuheenvuoro loppuviikon huippukokouksille. Naton puolustusministerit kokoontuvat torstaina ja Münchenin turvallisuuskokous kestää perjantaista sunnuntaihin.

Trumpin nokkimisjärjestyksessä länsi vikisee

Suomea Münchenissä edustavat ulko- ja turvallisuuspolitiikan ykkösketju: Presidentti Alexander Stubb, ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) ja puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.).

Trump ei ole paikalla, mutta Yhdysvaltojen varapresidentti J. D. Vance on, samoin ulkoministeri Marco Rubio, puolustusministeri Hegseth ja Ukrainan-erityisedustaja Keith Kellogg.

Ennen huippukokouksia Trump antoi ymmärtää käyneensä puhelinkeskustelun Putinin kanssa. Kreml ei kysyttäessä myöntänyt tai kiistänyt puhelua.

Jos keskustelu käytiin, kertoo se jotain Trumpin nokkimisjärjestyksestä. Siinä Yhdysvaltojen Presidentti puhuu Putinin kanssa, länsimaat saavat tyytyä varapresidentin vierailuun.

Putinin ja Trumpin puhelusta ei ole yksityiskohtia tihkunut.

Tiedossa ei esimerkiksi ole, onko Trump uhannut antaa Ukrainalle lisää aseita, jos Putin ei suostu rauhaan.

Puolustusministeri Hegsethin lausunnot eivät antaneet tämänsuuntaisia viitteitä.

Saattaa hyvin olla, että Putinin ja Trumpin puhelussa päätettiin paljon enemmän kuin loppuviikon virallisissa huippukokouksissa.

Saksa on jo viestittänyt, ettei se näe Ukrainan suhteen "konkreettisia merkkejä" ratkaisevasta askeleesta.

Kokouksissa Ukrainasta puhuminen voi lisäksi hyytyä, jos Israelin ja Hamasin rakoileva tulitauko päättyy sodan jatkumiseen Gazassa.

Se, että Yhdysvaltojen suunnitelma on sellainen kuin se on, ei ole yllätys.

Sitä on turha syyttää "kauheaksi", kuten viime huhtikuussa tehtiin, jolloin ensimmäiset tiedot Trumpin suunnitelmasta vuosivat julkisuuteen.

Tuolloin suunnitelman ydin väitetysti oli, että Ukraina pakotetaan luopumaan Krimin niemimaasta ja Donbassista.

Itkupotkuraivarit Putinista eivät nyt auta

Vuoden 2014 rajojen palauttaminen on pitkään ollut lähinnä länsipoliitikkojen todellisuuspaikoista haihattelua, jonka saavuttamiseksi ei ole tehty riittävästi.

Jopa Zelenskyi on myöntänyt, ettei Ukraina selviä sodasta ilman alueluovutuksia.

Nopea muistutus: Ukrainan kesän 2023 epäonnistuneen vastahyökkäyksen jälkeen etenemisestä rintamalla on pääosin vastannut Venäjä.

Itkupotkuraivarit reilusta rauhasta ja Putinin pahuudesta eivät hidasta venäläissotilaita.

Venäjä on toki kärsinyt valtavia tappioita ja esimerkiksi maan aikanaan pelätty panssarinyrkki piiputtaa pahanpäiväisesti.

Sekä Ukrainan että Venäjän kyky jatkaa sotaa nykymuotoisesti nojaa osittain ulkopuoliseen apuun.

Zelenskyin ongelma on, että hän on selvästi riippuvaisempi liittolaistensa aseista kuin Putin. Venäjän asetuotanto kun on pitkälti kotiperäistä, Ukrainan ei.

Kaiken lisäksi Pohjois-Korea on osoittautunut Eurooppaa avokätisemmäksi tykinammusten lahjoittajaksi, mikä olisi koomista, jos se ei olisi surullista.

Yhdysvalloille vaikuttaa olevan tärkeämpää päästä sodasta eroon kuin solmia Ukrainaa miellyttävä rauha.

Yhdysvalloille ja lännelle ylipäätään tappio Ukrainassa olisi vähintään jonkintasoinen nöyryytys.

Ukrainan asia, ei Trumpin

Trump on tehnyt selväksi, ettei Ukrainan asia ole hänen asiansa. Lopusta hän voi tapojensa mukaan syyttää Joe Bidenia.

Tai kuten Trump itse sanoi: "He saattavat tehdä diilin, tai sitten ei. Se (Ukraina) saattaa olla venäläinen jonain päivänä, tai sitten se ei ole venäläinen".

Kuten Trumpin toisen presidenttikauden alussa on käynyt selväksi, hänen puheensa kannattaa ainakin välillä ottaa tosissaan.

Jos Yhdysvallat lopettaa kalliin aseavun toimittamisen Ukrainaan, ovat Zelenskyin vaihtoehdot vähissä, eikä niissä ole kehumista.

Rauha on melkeinpä solmittava niillä ehdoilla, mitä Venäjä tarjoaa. Ehdot tuskin parantuvat lähitulevaisuudessa.

Yhdysvallat on vaatinut Eurooppaa lisäämään aseapuaan Ukrainalle. Käsi ylös, jos joku uskoo Euroopan tähän pystyvän.

Minä en usko. Sen sijaan uskon, ettei Eurooppaa todellisuudessa kiinnosta riittävästi. Todistusaineistoni ovat sotatapahtumat tähän asti.

Yksi asia vaikuttaa Yhdysvaltojen lausunnon jälkeen liki varmalta. Jos rauha Ukrainaan tehdään, se sovitaan Ukrainan ja Euroopan yli.

Siitä voi olla Euroopalle etuakin.

Ehkä me pikku hiljaa ymmärrämme, että olemme maailmanpolitiikassa vain sivuosan näyttelijä, jos asiat eivät muutu.

Tai sitten Eurooppa vain syyttää Trumpia ja jatkaa vanhalla radallaan.