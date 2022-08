Kommentti: Yhdysvaltojen tuki on Ukrainalle elintärkeää – sen horjuminen ei onneksi näytä kovin todennäköiseltä, ellei maa ajaudu jälleen Trump-huumaan

Samalla kun Ukraina käy eloonjäämistaisteluaan taistelukentällä aggressiivista hyökkääjää vastaan, on se taistellut myös diplomaattisilla kentillä.

Maan johto on kaikin keinoin pyrkinyt haalimaan kasaan tukea muilta mailta. Se on vaatinut viestin toistamista moneen kertaan sodan pitkittyessä. Länsimaiden tuen jatkuminen on Ukrainalle elintärkeää.