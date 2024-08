Analyysi: Metsäteollisuus on nyt nöyrästi pahoillaan ja pelkää uutta skandaalia – rahamaailmassa raakkutuho ei tosin heti näy

Myös metsäteollisuuden alalla on kirottu Hukkajoen surullista raakkutuhoa. Ala on pyrkinyt viime vuosina huomioimaan luonnon monimuotoisuuden monilla eri keinoilla, muun muassa lahopuun jättämisellä metsiin ja suojavyöhykkeillä.

Koko metsäteollisuudella on nyt paljon todistettavaa sen suhteen, että kyseessä on ennemmin yksittäistapaus kuin maan tapa.

– Tämä on hyvin surullinen tapahtuma. Minä ja koko metsäala ollaan hyvin pahoillaan tästä. On selvää, että sitä varjoa tulee koko toimialaa koskien, kun näin ikävä tapahtuma on sattunut, toteaa alan edunvalvontajärjestön Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Paula Lehtomäki MTV Uutisille.

– Minulla on se käsitys, että tässä on kyse hyvin poikkeuksellisesta tapahtumasta. Kun on mittavat arvoketjut ja tuhansia ammattilaisia töissä, on joka päivä huolehdittava, että tieto, taito ja asenne ovat kohdillaan, hän sanoo.