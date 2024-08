Kommentti: Suomalaisilla on erityinen luontosuhde, mutta todellinen rakas on aivan toinen

Meillä suomalaisilla siis on erityinen luontosuhde, kuten entinen pääministerimme Sipilä aikoinaan linjasi poikkeuksellisessa tv-puheessaan .

Kaikilla on tietysti oikeus omiin mielipiteisiinsä ja erityisesti tunteisiinsa. Niitähän Sitra kysyi.

Oma mielipiteeni on, että luonto on ihmisellekin kaiken perusta. Me olemme lajina osa luontoa, emme sen ulkopuolella, saati yläpuolella.