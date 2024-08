Miksi raakun tappaminen maksaa 589 euroa ja saimaannorpan lähes kymppitonnin – näin hinnat määräytyvät

Yhden raakun korvaussumma on eurolleen sama kuin kyhmyjoutsenen.

Suojellun hylkeen tappamisesta on säädetty 9755 korvaussumma.

Myös naalin arvo on korkea, 7400 euroa.

Oikeus ratkaisee syyllisyyden

– Ohjeellisten arvojen tarkoitus on auttaa tuomioistuimia rauhoitusmääräysten rikkomusten käsittelyssä ja korvausten määrittelyssä.

Luonnonsuojelulaki lähtee siitä, että yksilöiden tappamisen täytyy olla tahallista, jolloin se on luonnonsuojelulain vastaista.

Toisaalta tahallisuuden määritelmä voi täyttyä, jos ihminen on tietoinen, että omasta toiminnasta aiheutuu rauhoitettujen lajien yksilöiden kuolemista, vaikka niiden tappaminen ei olisi toiminnan tavoitteena.

– Esimeriksi raakkupuron tapauksessa, vaikka tarkoitus ei ole ollut tappaa, niin niitä on kuitenkin kuollut ja on ollut tiedossa, että purossa on raakkuja.