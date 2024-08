Rikosvastuu epäillyistä raakkukuolemista voi yltää Stora Ensossa korkealle, arvioi rikosoikeuden professori

Seuraavaksi arviointivuorossa voivat olla ainakin työnjohto ja hakkuun suunnittelija. Tolvanen kuitenkin muistuttaa, että tässä vaiheessa kyse on vasta rikosepäilystä.

– Prosessi on erittäin vaikea, koska mukana on yhteisöjä. Joudutaan punnitsemaan, ketkä ovat henkilökohtaisessa vastuussa, Tolvanen sanoo.

– Luonnonsuojelurikoksista ei ole oikein mitään relevanttia oikeuskäytäntöä olemassa. Niitä on niin vähän. Laki on aika vanhaa perua, sitä uudistettiin 1990-luvulla, Tolvanen toteaa.

– Törkeä tekomuoto tuli mukaan myöhemmin. Kysymys on siitä, että luontoarvoja ja luontoon kohdistuvien peruuttamattomien muutosten haitallisuutta on alettu ymmärtää paremmin, hän jatkaa.

Tahallisuutta tai törkeää huolimattomuutta?

Tolvasen mukaan on mahdollista, että Stora Enso on yhtiönäkin vastuussa. Yhtiö voi saada korkeintaan 850 000 euron yhteisösakon.

Jos taas katsotaan, että raakkuja on tahallaan tuhottu, voidaan sakkoja määrätä 589 euroa kertaa kuolleiden raakkujen määrä.

– Voi olla tahallisuutta tai törkeää huolimattomuutta, joka riittää perusteeksi törkeässä ympäristörikoksessa. Jos ja kun raakkuesiintymä on ollut yhtiön tiedossa, olisi pitänyt varmistaa, että viesti on mennyt perille työntekijöille asti, Tolvanen sanoo.

– Varmistusvelvollisuuden laiminlyönti voi jo olla törkeää huolimattomuutta. Kuljettajan osalta vaikuttaa tahalliselta, jos hänelle on kerrottu, että kyse on sellaisesta paikasta, josta ei saa ajaa, mutta hän on silti ajanut siitä useita kertoja, hän jatkaa.