Dorothea Wiererin silmät laajenivat lautasiksi – yllätys odotti

Italialainen ampumahiihtotähti Dorothea Wierer yllättyi keskiviikkona median edessä.

Vakavasti hengitysvaikeuksista kärsineeltä Wiereriltä jäivät Lenzerheiden MM-kisoissa väliin sekä sunnuntain takaa-ajo että tiistain normaalimatka. Keskiviikkoaamuna medialle lähetettiin viesti, että italialainen puhuisi lehdistökeskuksessa, mutta aihe ei ollut tiedossa.

Roland Arenaan oli Dagbladetin mukaan kokoontunut puoliltapäivin 15–20 toimittajaa.

– Kun Wierer käveli portaita ylös ja kiesi kulman, hänen silmänsä laajenivat, norjalaislehti raportoi.

Wierer yllättyi, miten paljon väkeä oli saapunut paikalle.

– Kyllä. Jotkut ehkä ajattelivat, että lopetan, mutta olen sanonut, että se tapahtuu vasta ensi vuonna, hän selvitti.

Tuolloin Italiassa kilpaillaan talviolympialaiset.

Antibiootteja

Wiereristä oli kuitenkin mukavaa, että hän herättää niin runsaasti kiinnostusta.

– Ampumahiihtoperhe ei ole kovin suuri, mutta ehkä he luulivat tämän olevan ohi. Olen yhä täällä, tähti virkkoi hymyillen.

Wierer avasi myös viime päivien vaikeuksiaan.

– Oloni oli hiukan outo tullessani tänne. Joskus se on vain stressiä. Pikakisan jälkeen (sijoitus viime lauantaina 21:s) tunsin, että jotain on vialla. Jouduin syömään antibiootteja.

Paluu harjoituksiin

Dorothea Wierer aikoo kilpailla MM-kisojen jäljellä olevilla matkoilla.

Wierer oli palannut tänään harjoituksiin "puoliteholla" kahden päivän täyslevon jälkeen. Huomenna torstaina hän aikoo kilpailla MM-parisekaviestissä. Wiererin tavoitteena on kisata vielä myös lauantaina naisten viestissä ja sunnuntain yhteislähdössä.

– Hänen äänensä perusteella on selvää, että hän ei ole vielä täysin parantunut, Fondo Italia kirjoittaa.

Wierer sanoi lopettavansa antibioottien ottamisen tänään. Jalat eivät tuntuneet harjoituksissa hyviltä, mutta hän kuittasi sen normaaliksi kahden päivän levon jälkeen.

– Tavoitteena oli saada keho taas tottumaan ponnisteluihin ja hengittämiseen. Toivottavasti tämä ongelma kaikkoaa ja voin taas hengittää vapaasti, koska en voi fyysisesti huonosti. Muuten tulee todella rankkaa.

– Toivottavasti voin huomenna vähän paremmin.

Lehdistökeskuksessa oltiin kasvomaskit päällä.

Wierer on nelinkertainen maailmanmestari ja kaksinkertainen maailmancupin kokonaisvoittaja.