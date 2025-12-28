Norjalainen ampumahiihtäjä Sivert Guttorm Bakken löydettiin kuolleena korkeita paikkoja simuloiva maski yllään. Sportbladet kysyi Ruotsin maajoukkuetähdiltä, Ebba Anderssonilta ja Frida Karlssonilta korkeusmaskeista. Anderssonilta kuultiin ehkä vähän yllättäväkin vastaus.

Norjalaisen ampumahiihtäjän kuoleman jälkeen keskustelun aiheeksi nousi maskien käyttö, vaikkei vielä olla saatu vahvistusta, että maski olisi tragedian takana. Norjassa korkeussimulointi oli kiellettyä vuoteen 2021 asti ja nyt maan olympiakomitea on suosittanut, ettei maskeja käytetä, kunnes Guttorm Bakkenin kuolema on täysin selvitetty.

– Ei, en koskaan, Ebba Andersson totesi, kun häneltä kysyttiin, käyttäisikö hän itse koskaan maskia.

– Jos olen rehellinen, niin tuskin tiesin, että sellaisia on olemassa, Andersson sanoi.

Frida Karlssonilla on samanlainen käsitys korkeusmaskeista.

– Olen erittäin kokematon niiden suhteen, Karlsson kertoi.

Ruotsin maajoukkueen pomo Anders Byström sanoi, että he eivät käytä korkeusmaskeja, eikä asia ole koskaan ollut edes puheenaiheena maajoukkueen sisällä.

– Siksi sitä on hieman yllättynyt. Mutta samalla haluan korostaa, että en halua spekuloida mitään tämän asian suhteen. Tutkimuksessa (Guttorm Bakkenin kuolemasta) on vielä paljon selvittämättömiä asioita. Minusta on yllättävää, kuinka moni tekee jo nyt johtopäätöksiä. Minusta se on täysin väärin, Byström totesi.